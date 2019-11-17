شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة أحمد صالح لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد كمونة، لاعب الزمالك والمنصورة السابق، اليوم الأحد، وفاة والدة أحمد صالح لاعب الفريق الأبيض السابق والمدير الفنى الحالى لفريق الإعلاميين. وتعاقد مجلس إدارة الإعلاميين الذى يشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى مع أحمد صالح نجم الزمالك وبلدية المحلة الأسبق لتدريب الفريق خلفا لجميل حلمى الذى وجه مجلس الإدارة الشكر له بعد مباريات الأسبوع الثالث للدورى وكان فريق الإعلاميين قد تلقى هزيمة مفاجئة على ملعبه بالأمس أمام شبان قنا بهدف مقابل لا شىء، وهو ما أدى لتجمد رصيده عند نقطتين جمعهما من التعادل أمام البنك الأهلى وطهطا بنتيجة واحدة بهدف لمثله.

كمونة يعلن وفاة والدة أحمد صالح

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