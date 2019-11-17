سوبر كورة.. "سيف" المقاولون يتحدث عن الكباب والكفتة و"الفسحة" مع معلول وساسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر التونسي سيف الدين الجزيري واحداً من أبرز مهاجمي المقاولون العرب في الفترة الأخيرة بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما مع ذئاب الجبل خلال أول 4 مباريات من عمر مسابقة الدوري العام. سيف الدين الجزيرى هداف المقاولون العرب تحدث عن سر نجاح لاعبى شمال أفريقيا في الدورى المصرى وتهافت الأندية على التعاقد معهم خاصة فى الفترة الأخيرة. Advertisements وقال الجزيرى، فى تصريحات خاصة لـ "سوبر كورة"، لاعبو شمال أفريقيا يقدمون المطلوب منهم وعشان كده الأندية بتتعاقد معاهم". لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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