شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر من طبيب الأهلى عن تطورات علاج 5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي على الحديث مع طبيب الفريق خالد محمود؛ للتعرف على مستجدات ملف اللاعبين المصابين في صفوف الفريق.
واطلع فايلر على تطورات حالة محمود متولي وكريم نيدفيد، كما تابع آخر المستجدات الخاصة بحمدي فتحي الذي يستعد للسفر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة غضروف الركبة وكذلك مروان محسن الذى ينتظر حالياً وصول "قناع" لارتدائه في الوجه بعد الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء سموحة بالدوري فضلاً عن موقف محمد محمود الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية مؤخراً في المانيا.
ويواصل الأهلي تحضيراته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تشهد إقامة مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات، ضمن أجندة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهتي الجونة في البطولة المحلية والنجم الساحلي في دوري الابطال الافريقي.
ويتوجه الأهلي إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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