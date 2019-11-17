شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يطير إلى ألمانيا غدا لإجراء جراحة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه حمدى فتحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا غدا الاثنين للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده فى معسكر المنتخب الوطنى الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة فى التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

وتحدد غدا موعدا لسفر حمدى فتحى إلى ألمانيا لبدء رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة.

وكانت الأشعة التى خضع لها حمدى فتحى أثناء وجوده مع المنتخب أكدت إصابته بقطع فى غضروف الركبة، ثم خضع لفحص طبى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، والذى أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.

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من جهته حرص رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على الحديث مع حمدى فتحى والاطمئنان على حالته خلال وجوده فى مقر النادى الأسبوع الماضى، فيما يتابع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب وعلاجه.