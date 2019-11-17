مهمة خاصة لزلاتان إبراهيموفيتش بمليون دولار شهريا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لإنهاء فترته مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
إبراهيموفيتش طالب الأندية الإيطالية الراغبة في ضمه إليها براتب شهري يصل إلى مليون يورو، للعودة إلى “الكالتشيو” في شهر يناير.
صحيفة La Repubblica ذكرت أن إبراهيموفيتش ستكون لديه حرية التفاوض مع فرق النخبة الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد اقتراب انتهاء علاقته بناديه الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي.
الصحيفة أوضحت أن النجم السابق لبرشلونة البالغ 38 عاما قد اقترح صفقة مدتها 6 أشهر بقيمة مذهلة، مليون يورو في الشهر، من أي فريق في الدوري الإيطالي يفكر في التحرك لضمه.
أندية ميلان وبولونيا وروما ونابولي وفيورنتينا، أبدت رغباتها في ضم اللاعب ذي الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية.. لكن تقارير إعلامية إيطالية تجد أن ميلان هو الفريق الأوفر حظا للحصول على خدمات نجمه السابق، ولفتت إلى رغبة الإدارة في خفض سقف مطالب إبراهيموفيتش إلى 4 ملايين يورو لمدة 6 أشهر.
مانشستر يونايتد يراقب وضع المهاجم السويدي، حيث يتطلع “الشياطين الحمر” إلى معالجة قصور الخط الهجومي بضم إيبرا من خلال ميزانية منخفضة نسبيا.
لإبراهيموفيتش سبق له اللعب في إيطاليا للكبيرين يوفنتوس وإنترميلان، كما مثل ميلان في الفترة بين 2010 و2012، وارتدى ألوان أندية مالمو السويدي، وأياكس أمستردام الهولندي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وكانت محطته الأخيرة في الولايات المتحدة لنادي لوس أنجلوس جالاكسي.
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