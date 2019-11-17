«العنكبوت» في البندقية بعد كارثة الفيضانات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان والمنتخب الإيطالي، مدينة البندقية العائمة التي تواجه في هذه الأيام ارتفاع مستويات المياه بسبب الرياح القوية وأمواج البحر المرتفعة.

دوناروما البالغ من العمر 20 عاما - والملقب بـ”العنكبوت» - تواجد ضمن وفد من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كممثل عن منتخب إيطاليا المعروف بـ “الآزوري”، لمساندة المدينة التي تواجه الفيضانات في هذه الأيام.

اللاعب حرص على المشاركة بجانب وفد من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كممثل عن منتخب بلاده في الزيارة لمساندة المدينة التى تواجه الفيضانات التى اجتاحت المدينة.

Advertisements

مدينة البندقية تعاني من ارتفاع منسوب المياه في مثل هذا الموسم من كل عام، وبلغ مستوى الارتفاع هذا العام 187 سم وهو الأكبر منذ 50 عاما.

المنتخب الإيطالي كان قد خاص مباراة خارج الديار في تصفيات يورو 2020، حقق فيها الفوز على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة.

يذكر أن إدارة نادي يوفنتوس تضع عينها على جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق إيه سي ميلان، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة، لضم اللاعب إلى قلعة “أليانز ستاديوم” معقل يوفي.