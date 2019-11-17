هل يخاف الحكام من ليونيل ميسي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه النجم البرازيلي تياجو سيلفا، قائد منتخب “السامبا” البرازيلي، انتقادات حادة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب “التانجو”، بعد نهاية السوبر كلاسيكو بين الغريمين التقليديين، بفوز “التانجو” بهدف دون رد.

ليونيل ميسي سجل هدف المباراة الوحيد بعد مرور 14 دقيقة على بداية اللقاء، بعد حصوله على ركلة جزاء، سددها بقوة على يمين الحارس أليسون بيكر، لكن بيكر نجح في التصدي لها، قبل أن تعود الكرة للاعب الذي وضعها بسهولة داخل الشباك.

تياجو سيلفا قال تعليقا على ركلة الجزاء في تصريحات نقلتها صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية: ميسي يستفيد من شعبيته الكبيرة، حيث يحصل على الحماية من جانب الحكام، هذا ليس عذرا أو تبريرا للهزيمة.

اللاعب أضاف: ميسي يفرض هيبته وسيطرته على الحكام، نتحدث مع بعض اللاعبين في إسبانيا وأخبرونا بذلك أيضا، ليونيل يسعى دائما للسيطرة على المباريات بهذه الطريقة وهذا ليس صحيحا.

Advertisements

وتابع: إذا حدث الأمر نفسه مع كاسيميرو، لن يصدر الحكم أي قرار، نحن رهينة لهذا الوضع، يجب أن يضع الحكام نجومية ميسي خارج الملعب، الجميع داخل المستطيل الأخضر سواسية.

تياجو اختتم: ميسي ليست لديه هذه الميزة في دوري أبطال أوروبا لأن الحكام أكثر صرامة، لكن في إسبانيا ومع الأرجنتين الوضع يختلف تماما.

ليونيل ميسي ظهر حلال المباراة بشكل لم يره محبيه كثيرا قبل ذلك، جيث تراشق لفظياً مع تيتي مدرب البرازيل خلال المبارات التي أقيمت في السعودية.

ميسي التقطته الكاميرات وهو ينظر إلى خارج الملعب ناحية مدرب البرازيل ويضع إصبعه على فمه ثم قام بإشارة أخرى بيده بدت موجهة إلى مدرب البرازيل يطالبه بالصمت وإغلاق فمه.

تيتي اعترف بأنه اشتكى للحكم خلال الشوط الأول، وقال إنه تبادل الكلمات مع ميسي، مضيفا: كنت أشتكي لأن ميسي كان يجب أن يحصل على إنذار وطالبني بالسكوت وإغلاق فمي.