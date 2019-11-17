شقيقتا كريستيانو رونالدو تهاجمان مدرب يوفنتوس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، دعما قويا من شقيقته كاتيا أفيرو، بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني للفريق ماوريتسيو ساري.

كاتيا أفيرو وجهت رسالة شديدة اللهجة للإيطالي، ماوريتسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عقب تسجيل شقيقها قائد البرتغال 3 أهداف “هاتريك” في مرمى ليتوانيا.

رونالدو قاد منتخب بلاده لتحقيق فوز ساحق على ضيفه الليتواني (6- صفر)، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2020”.

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ووفقا لصحيفة “توتو سبورت”، فقد كاتيا نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة لرونالدو وأرفقتها بتعليق: “لا تعبث معه”، في رسالة إلى ساري، الذي أكد أن رونالدو كان يعاني من إصابة في الركبة واستبدله في آخر مباراتين ليوفنتوس أمام لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال، وأمام ميلان ضمن الكالتشيو.

صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، نقلت عن شقيقة رونالدو الأخرى إيلما، قولها: “إن الله لا يمكن تضليله.. إنه لائق، فماذا الآن؟”.

رونالدو رد على ساري، بتألقه في المباراة وإحرازه ثلاثية “هاتريك” هي الـ 55 في مسيرته والتاسعة مع البرتغال، ليرفع رصيده إلى 98 هدفا دوليا، ويفصله هدفان فقط ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف مع منتخب بلاده، بعد المهاجم الإيراني علي دائي.