مدرب انتر ميلان أنطونيو كونتي يتلقى رصاصة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تلقى تهديدات بالقتل عبر طردٍ وصل له في منزله بإيطاليا.
صحيفة “لاجازيتا ديلا سيرا” الإيطالية، ذكرت أن المدير الفني الإيطالي، تلقى طردا في منزله تضمن وجود رسالة تهديد بجانب رصاصة.
الصحيفة أفادت أن الشرطة الإيطالية لديها علم بالتهديد الذي وصل إلى أنطونيو كونتي، وستبدأ تحقيقا موسعا حول الأمر.
وأشارت إلى أن كونتي سيحصل على حماية خاصة من الشرطة لدى منزل عائلته وفي مقر تدريبات فريقه بعد ذلك التهديد.
وأضافت خلال تقرير لها أن الرسالة التهديد التي وصلت إلى منزل كونتي، قد تكون مجرد مزحة، ولكن الشرطة الإيطالية تأخذ الأمر على محمل الجد.
ووفقا لوكالة أنباء “أنسا” الإيطالية فقد أصدر نادي إنتر ميلان بيانا بشأن الواقعة، جاء فيه: الرسالة وصلت إلى النادي ولم تكن موجهة بشكل شخصي إلى المدرب.. أنطونيو كونتي لم يذهب بنفسه لتقديم شكوى أمام دوائر الشرطة.
البيان أضاف، نادي إنتر ميلان اتصل بالسلطات المختصة كما جردت العادة في مثل هذه الحالات.
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