ساديو ماني يشعل مواقع التواصل بعمل إنساني.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى دائما النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى المسارعة في أعمال الخير في مسقط رأسه أو في أي مكان تواجد فيه وتطلب منه ذلك.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر الاعب السنغالي الدولي ساديو ماني، قائد منتخب بلاده، يقوم بتصرف غريزي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

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ساديو ماني البالغ من العمر 27 عاما، ظهر من خلال مقطع الفيديو أثناء نزوله من حافلة منتخب بلاده وفجأة ينهمك بمساعدة أحد العاملين في حمل أمتعة اللاعبين، فيلتقط صندوقين من عبوات مياه الشرب بكلتا يديه، وينقلهما لمقر إقامة المنتخب، في موقف نادر بالنسبة لمشاهير كرة القدم المحترفين.

المنتخب السنغالي كان قد حقق فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على ضيفه الكونغولي، في بداية مشوارهما في المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

يذكر أن ماني حاز على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بالتساوي مع المصري محمد صلاح والغابوني بيير-إيميريك أوباميانج.