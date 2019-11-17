الامارات | لاعب بلجيكي يلعب مباراة "قمة أوروبية" بقميص خاطئ دون أن يشعر أحد

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بلجيكي يلعب مباراة "قمة أوروبية" بقميص خاطئ دون أن يشعر أحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار البلجيكي ديدريك بوياتا، الجدل في مباراة منتخب بلاده ضد مضيفه منتخب روسيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، بعد أن ارتدى بالخطأ خلال شوطٍ كامل، وتسع دقائق أخرى من الشوط الثاني، لقميص زميله باتشوابي مهاجم تشيلسي الإنجليزي، دون أن ينتبه أحد.

وظهر لاعب فريق سيلتيك الأسكتلندي بويانا، بقميص رقم 23 وعليه اسم زميله باتشوابي، مع ارتدائه لسروال يحمل رقمه الأساسي الرقم 4، ولم يلحظ أحد الخطأ قبل أن يتم كشف الأمر في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، بعد أن تم تدارك الموقف ومنح اللاعب فرصة لتصحح الخطأ وارتداء قميصه الأصلي رقم 4.

واللافت بالأمر أن باتشوابي لاعب تشيلسي لم يظهر في المباراة حتى الدقيقة الـ 77، حين حل بديلاً لزميله روميليو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي وصاحب الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي الذي حسم مباراته بانتصارٍ عريض على نظيره الروسي بواقع "4-1"، وضمن من خلاله حصد الانتصار التاسع على التوالي، وتأكيد أحقيته بالتأهل مبكراً إلى العرس الأوروبي 2020، بعد أن رفع البلجيكيين رصيدهم إلى النقطة 27، متفوقين بفارق الست نقاط عن المنتخب الروسي الذي احتفظ رغم الخسارة بمركزه الثاني وضمن تأهله للنهائيات.