شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم بطولة البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد «بنات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طار هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى مونتنيجرو لحضور فعاليات الجمعية العمومية لدول البحر الأبيض المتوسط، للتجهيز والإعداد للبطولة القادمة المقرر إقامتها فبراير المقبل، والاستقرار على الدولة التي ستستضيف البطولة المتوسطية.

ويستعد الاتحاد المصري للمشاركة فيها بمنتخب 2002 الذي يتم تجهيزه في ظل حرص الاتحاد على تجهيز المنتخبات في كافة المراحل السنية بعد التتويج ببرونزية الشباب والتتويج بكأس العالم للناشئين وتحسين تصنيف المنتخب الأول ووضعه في المركز الثامن عالميا.

ومن أبرز قرارات عمومية البحر المتوسط فوز مصر بتنظيم بطوله البحر المتوسط للبنات مواليد ٢٠٠٤، خلال الفترة من 12حتى 19 إبريل 2020، واستضافة اليونان لبطولة البحر الابيض المتوسط لمواليد 2002 التي سيشارك فيها منتخبنا خلال الفترة من 16 لـ23 فبراير المقبل، وأخيرا تستضيف إسبانيا البطولة الشاطئية للبنات مواليد 2004 أغسطس المقبل.