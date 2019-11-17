شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تفتيش من الاتحاد الدولي على ملاعب مونديال اليد «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفي، نظيره المصري بوصول لجنة للتفتيش الفوري على أخر تجهيزات الملاعب التي ستقام عليها بطولة العالم لكرة اليد التي تسضيفها مصر 2021.

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ومن المقرر حضور بعثة المراقبة والتفتيش الدولي خلال الأسبوع الجاري لاعداد تقرير وافي عن سرعة إنهاء المهمة وبناء الملاعب وكافة التجهيزات الخاصة بالمونديال.

وتقام البطولة على 4 صالات مغطاة هي العاصمة الإدارية وبرج العرب واستاد القاهرة و6 أكتوبر، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها حسب تعليمات الاتحاد الدولي قبل البطولة بـ6 أشهرعلي أقصى تقدير.

ومن المقرر أن يرافق علاء السيد مدير المنتخبات بعثة التفتيش الدولي، وقال حسين لبيب مدير البطولة، الذي تولي المسئولية بتكليف من الاتحاد المصري لليد برئاسة المهندس هشام نصر، إنه لا مجال لأي تهاون أو تقصير من أجل الخروج بالبطولة في أحسن صورة.