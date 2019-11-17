شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يتوجه غدًا إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا غدا الاثنين؛ للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

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وتحدد غدا موعدا لسفر حمدي فتحي إلى ألمانيا؛ لبدء رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، كانت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثناء وجوده مع المنتخب قد أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة، ثم خضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، الذي أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على الحديث مع حمدي فتحي والاطمئنان على حالته خلال وجوده في مقر النادي الأسبوع الماضي، فيما يتابع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب وعلاجه.