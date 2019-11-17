شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يهدد باللجوء لـ«فيفا» لضم نيمار الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد نادي برشلونة الإسباني باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؛ لضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اليوم الأحد، أن الفرنسي إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، فتح الباب أمام تعاقد النادي نيمار، خلال الصيف المقبل.

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وكان برشلونة، قد بذل جهدا كبيرا في التفاوض مع سان جيرمان بشأن نيمار خلال الصيف الماضي، لكن النادي الفرنسي بالغ في الشروط المالية المطلوبة لإتمام الصفقة.

وقال أبيدال، في تصريحات للصحيفة: «ضم نيمار؟ اللاعب الذي يتواجد في الفئة الأفضل في العالم، ولديه فلسفة برشلونة ويؤدي بمستوى عال، سيكون دائما خيارا لنا نتخذ القرارات على المستوى الرياضي في برشلونة بهذه الطريقة، لكن على المستوى الاقتصادي، فهناك أشياء يمكن الوصول لها وأشياء أخرى لا يمكنك الوصول لها، والمستقبل سيقول لنا ماذا سيحدث».

وأضاف: «الموسم لا يزال طويلا، لكن إذا استمر نيمار في تقديم هذا المستوى الرائع، لن أقول إنه سيكون الخيار الأول لنا، ولكن سيكون بوضوح أحد الاختيارات».

وأكد أبيدال أن برشلونة مستعد للتفاوض مع سان جيرمان بشأن نيمار، قبل اللجوء لحل استغلال لوائح انتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لضم النجم البرازيلي بسعر عادل يحدده «فيفا».