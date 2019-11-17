بسبب "خليجي 24" رابطة المحترفين تعدل على روزنامة الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

قررت رابطة المحترفين الإماراتية، إجراء تعديلات في روزنامة الموسم الرياضي الجاري 2019-2020، وذلك على ضوء مشاركة منتخب الإمارات الوطني في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24 المقامة من 26 نوفمبرالجاري إلى الثامن من ديسمبر المقبل.



جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الرابطة ظهر اليوم الأحد بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، برئاسة عبدالحميد المستكي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، وحضور إسماعيل راشد عضو اللجنة الفنية، وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي كل من اتحاد الإمارات لكرة القدم، الأندية المحترفة والقنوات المالكة للحقوق.

تم خلال الاجتماع اعتماد المواعيد الجديدة للمسابقات والتي جاءت على النحو التالي:

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تقام الجولة الثامنة من مسابقة دوري الخليج العربي يومي 10-11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تليها الجولة التاسعة يومي 14 و15 من الشهر نفسه، ثم الجولة العاشرة يومي 19-20 ديسمبر، فيما تقام الجولة 11 في 27-28 في ذات الشهر، على أن تقام الجولة 12 في 1-2 يناير 2020، ثم يختتم الدور الأول بإقامة الجولة 13 يومي 23-24 يناير 2020.

كما شهدت بطولة كأس رئيس الدولة، تعديلات في المراحل المقبلة، شملت دور 16 والذي سيقام في 23-24 ديسمبر، ثم ربع النهائي يومي 21-22 فبراير2020، وسيقام نصف النهائي في 16 مار (آذار)، كما تم اقتراح موعد 30 أبريل لنهائي كأس رئيس الدولة لحين الحصول على الموافقة النهائية من الجهة المعنية.

وعلى صعيد بطولة كأس الخليج العربي، ستقام الجولة السادسة في 22-23 نوفمبر الجاري، تليها الجولة السابعة يومي 28 و30 من الشهر نفسه، فيما يقام ربع نهائي البطولة في السادس من ديسمبر المقبل، وسيشهد التاسع من يناير 2020 إقامة نصف النهائي، على أن يقام النهائي في 17 منه.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية، عبدالحميد المستكي، إن "الرابطة حرصت على الاجتماع اليوم بالأطراف المعنية من اتحاد، أندية وقنوات ناقلة من أجل استعراض ومناقشة المقترحات الجديدة بناء على مشاركة منتخبنا الوطني في كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين".

وأضاف "واجهتنا العديد من التحديات في إعادة برمجة أجندة الموسم، خاصة تأجيل الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة ودور الـ16 من مسابقة رئيس الدولة وضرورة توفير مواعيد بديلة، كذلك تعديل الاتحاد الآسيوي لمواعيد دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 لتقام في شهر مايو بدلاً من شهر يونيو ، فضلاً عن الاستحقاقات العربية والقارية التي تشارك فيها الأندية المحترفة والمنتخبات، لذلك عملنا على تقييم الوضع الجديد ودراسة جميع الحلول الممكنة، وتعتبر المواعيد المقترحة والتي عرضناها اليوم في الاجتماع وتم اعتمادها، الأنسب لجميع الأطراف".