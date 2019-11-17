نجم الأرجنتين يغيب أمام أوروغواي بسبب الإصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

خرج لاعب إشبيلية الإسباني، لوكاس أوكامبوس، من قائمة المنتخب الأرجنتيني بسبب الإصابة.



وتعرض أوكامبوس لإصابة عضلية خلال الفوز الودي للأرجنتين على البرازيل في مباراة السوبر كلاسيكو التي جرت في الرياض وانتهت بفوز "التانغو" بهدف ليونيل ميسي أمس الأول الجمعة.

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ولن يتمكن أوكامبوس من المشاركة في المباراة الودية الأخرى للأرجنتين غداً الإثنين أمام أوروغواي.

وعاد أوكامبوس إلى إشبيلية لتلقي العلاج في النادي الإسباني.

وأوضح إشبيلية في بيان: "وفقاً للتقارير الطبية، يعاني أوكامبوس من مشكلة عضلية في ساقه اليسرى ولن يتمكن من المشاركة في المباراة الودية للأرجنتين أمام أوروغواي".