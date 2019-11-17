الأمريكية ستيفنز تتطلع للأولمبياد واستعادة مستواها في 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

قالت سلون ستيفنز إنها "جاهزة لنسيان موسمها المحبط في 2019، وتحويل تركيزها إلى التقدم في تصنيف لاعبات التنس المحترفات من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو العام المقبل".



وعانت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 26 عاماً، والتي فازت ببطولة أمريكا المفتوحة 2017 ووصلت إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي في 2018، من تراجع مستواها هذا العام ولم تصل إلى أي مباراة نهائية في المسابقات وتراجعت إلى المركز 25 عالمياً.

وقالت ستيفنز "أنا متحمسة لبدء موسم جديد لأنه خلال موسم 2019 كنت أرغب في انتهاء العام".

"أتطلع إلى 2020 وتحقيق بداية جديدة. أنا في الواقع ليس لدي ما أخسره فيوجد الكثير أمامي يمكن تحقيقه وليس لدي فرصة سوى التقدم إلى الأمام".

وأكدت ستيفنز أن من أهم أهدافها في 2020 أن تشارك مع الفريق الأمريكي للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد.

Advertisements

وقالت "لقد شاركت في مرة سابقة وكان الأمر رائعا وأود بكل تأكيد أن أشارك مرة أخرى وأمثل بلادي".

لكن حتى تفعل ذلك ستكون ستيفنز مطالبة بالتعامل مع جدول مباريات مزدحم وخوض المزيد من المباريات على مدار العام.

وقالت ستيفنز "التعامل مع مراحل الصعود والهبوط على مدار العام هو هدف مهم. يتعلق الأمر بضرورة البقاء في صحة جيدة وسعادة والاستمتاع بالتنس وعدم استهلاك نفسي بشكل مبكر في العام في ظل أني أدرك أنه سيكون موسما طويلا جداً".

وأكدت اللاعبة الأمريكية أنها لم تعد تعاني من أي آثار لإصابة في القدم تعرضت لها في 2017 وخضعت آنذاك لجراحة أبعدتها عن الملاعب لمدة 11 شهراً.

ورغم المعاناة داخل الملعب فإن مسيرتها خارج الملعب كانت أفضل كثيرا بعد خطبتها إلى جوزي ألتيدور مهاجم تورونتو والمنتخب الأمريكي لكرة القدم.

وقالت ستيفنز "أشعر أني في حالة رائعة وأشعر أني في تحسن كبير داخل الملعب وخارجه. أعتقد أن هذا سيسمح لي بتحقيق نتائج أفضل".