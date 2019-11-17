آرسنال يسعى لضم نجم فياريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

ذكرت تقارير إخبارية أن نادي آرسنال الإنجليزي، يدرس التقدم بعرض لضم باو توريس، مدافع نادي فياريال الإسباني، من أجل التغلب على المشكلات التي يعاني منها فريق "المدفعجية" في خط الدفاع.



وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية اليوم الأحد، أن آرسنال سيسعى إلى تعزيز خط دفاعه خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعدما تلقت 17 هدفاً حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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وذكرت صحيفة ذا صن، أن المدير الفني لآرسنال، أوناي إيمري، يدرس التحرك لضم لاعب قلب الدفاع توريس، الذي قدم بداية قوية هذا الموسم ضمن صفوف فياريال، كما تألق في مشاركته الدولية الأولى أمس الأول الجمعة.

لكن التعاقد مع توريس، لن يكون مهمة سهلة بعدما وقع الشهر الماضي عقداً جديداً مع ناديه الإسباني، والذي يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 43 مليون جنيه إسترليني.

وسجل توريس مشاركته الدولية الأولى في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني على منتخب مالطا 7-0 أمس الأول الجمعة، وسجل الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 62 من أول لمسة له عقب مشاركته من مقعد البدلاء.