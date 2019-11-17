شكرا لقرائتكم وزارة الشباب تقرر إفامة حفل لتكريم ناشئات السلة تحت 16 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان منتخب الناشئات تحت 16 سنة، قد تأهل إلى كأس العالم من خلال المشاركة فى البطولة الأفريقية التى أقيمت برواندا اغسطس الماضى ، والتى يصعد من خلالها أصحاب المراكز الأول و الثانى .

وأكد عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة، أن وزارة الرياضة اخطرت مجلس إدارة الاتحاد أن التكريم سيقام بعد غد الثلاثاء بمركز إعداد القادة .

Advertisements

يذكر أن منتخب الناشئين أيضا تأهل لكأس العالم من خلال البطولة الأفريقية التى اقيمت بالرأس الأخضر يوليو الماضى .

وكانت منتخبات السلة للناشئين الرجال والسيدات توجوا بلقب البطولة الأفريقية 3/3 التى أقيمت بأوغندا مؤخرا .