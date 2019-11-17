شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الأهلي .. مهند مجدى رئيسًا لبعثة الأحمر فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويسافر فريق الكرة إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 29 من الشهر الجارى.
كان قيس عاشور، المتحدث الرسمى لنادى النجم الساحلى، أكد أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفض تأجيل مباراة الفريقين 24 ساعة بسبب حقوق البث وسوف تقام المباراة يوم 29 من الشهر الجارى.
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