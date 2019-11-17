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النجم الساحلي ضد الأهلي .. مهند مجدى رئيسًا لبعثة الأحمر فى تونس...

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جدة - عمرو شويل  

ويسافر فريق الكرة إلى تونس  يوم 26 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 29 من الشهر الجارى.

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وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينوم الزيمبابوى.

 

كان قيس عاشور، المتحدث الرسمى لنادى النجم الساحلى، أكد أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفض تأجيل مباراة الفريقين 24 ساعة بسبب حقوق البث وسوف تقام المباراة يوم 29 من الشهر الجارى.

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