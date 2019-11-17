شكرا لقرائتكم "سيف" المقاولون يتحدث عن الكباب والكفتة و"الفسحة" مع معلول وساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتبر التونسي سيف الدين الجزيري واحداً من أبرز مهاجمي المقاولون العرب في الفترة الأخيرة بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما مع ذئاب الجبل خلال أول 4 مباريات من عمر مسابقة الدوري العام.

تحدث سيف الدين الجزيري هداف المقاولون العرب عن سر نجاح لاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري وتهافت الأندية على التعاقد معهم خاصة في الفترة الأخيرة.

وقال الجزيري في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، لاعبين شمال افريقيا بيقدموا المطلوب منهم وعشان كده الاندية بتتعاقد معاهم".

أضاف نجم هجوم ذئاب الجبل متحدثاً عن علي ملعول وفرجاني ساسي وحمدي النقاز نجوم الأهلي والزمالك: بتواصل مع معلول وساسي وحمدي النقاز باستمرار وبنتكلم كأصحاب ونحاول دائماً أن نخصص وقت نتقابل خلاله رخم ضغط المباريات.

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واستطرد الجزيري: اكثر شئ افتقدته بعد القدوم إلى الدوري المصري هو الجماهير و وأكثر الأكلات التي أحببتها في مصر الكباب والكفتة والمشاوي.

وعن تألقه مع ذئاب الجبل قال الجزيري: بشتغل على نفسي كثير في الفترة الأخيرة مضيفاً أن ورحيل احمد ليس سبب سطوع نجمه مؤخراً فالفرصة بالمشاركة أتيحت له منذ العام الماضي.

وعن سر التناغم مع طاهر صانع ألعاب المقاولون قال التونسي: وانا وطاهر بنتكلم مع بعض على طول في الملعب طاهر لاعب ملتزم جداً ومتفهم وهذا سر التناغم بيننا.

واختتم الجزيري متحدثاً عن مباراة الزمالك الأخيرة التي خسرها ذئاب الجبل بنتيجة 2/1: ماكناش جاهزين بنسبة 100% كنا نستعد لأسوان وتفاجئنا بالزمالك حاولنا الخروج بأي مكسب ولكنها كرة القدم في النهاية.