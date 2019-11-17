شكرا لقرائتكم محمد كمونة ينعي أحمد صالح مدرب الإعلاميين فى وفاة والدته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى محمد كمونة لاعب فريق الزمالك والمنصورة السابق، اليوم الأحد، أحمد صالح لاعب الفريق الأبيض السابق والمدير الفنى الحالى لفريق الإعلاميين فى وفاة والدته.

وحرص مجلس إدارة الإعلاميين الذى يشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى على التعاقد مع أحمد صالح نجم الزمالك وبلدية المحلة الأسبق لتدريب الفريق خلفا لجميل حلمى الذى وجه مجلس الإدارة الشكر له بعد مباريات الأسبوع الثالث للدورى .

وتلقي فريق الإعلاميين هزيمة مفاجئة على ملعبه بالأمس أمام شبان قنا بهدف مقابل لا شىء، مما أدى لتجمد رصيده عند نقطتين جمعهما من التعادل أمام البنك الأهلى وطهطا بنتيجة واحدة بهدف لمثله.

Advertisements