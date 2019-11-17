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شكرا لقرائتكم شاهد لحظة مغادرة عبد الله السعيد عقب إصابته بمران بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبه أعلن الدكتور أيمن فريد طبيب بيراميدز عن إصابة عبد الله السعيد بكدمة في الركبة اليمنى أثناء التدريبات بمدينة مراكش المغربية، وأجرى الجهاز الطبي على الفور أشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب وتعرض عبد الله السعيد لكدمة قوية فى الركبة خلال التحامه مع أحد زملائه بالتدريبات التى تقام بمعسكر المغرب.
وكان فريق بيراميدز بدأ معسكره فى المغرب يوم الخميس الماضى، وغاب السعيد عن معسكر المشاركة مع المنتخب الأول الذى يستعد لمواجهة جزر القمر فى ثانى جولات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، بعدما تم استبعاد لاعبى بيراميدز من معسكر المنتخب الوطنى الأول بسبب تأخر انضمامهم للمنتخب.
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