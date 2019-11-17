شكرا لقرائتكم منتخب ناشئى سيف المبارزة يتأهل إلى ربع نهائى كأس الاتحاد الأوروبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
خسر منتخب مصر لسلاح السيف من نظيره الروسى بنتيجة 45 / 36 بدور الـ 16 من منافسات الفرق بكأس العالم الذى يقام على ارض مصر باستاد القاهرة .
و يسعى منتخب الناشئين إلى الدخول فى المربع الذهبى ، فيما تاهل أيضا منتخب الناشئات بالفوز على أمريكا 45 / 41 .
و تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بالفوز على تايلاند بنتيجة 45 / 41 ، حيث سيتنافس المنتخب على المراكز من التاسع إلى الـ 16 بعد الخيارة من روسيا .
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