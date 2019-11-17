شكرا لقرائتكم منتخب ناشئى سيف المبارزة يتأهل إلى ربع نهائى كأس الاتحاد الأوروبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب مصر لسلاح السيف من نظيره الروسى بنتيجة 45 / 36 بدور الـ 16 من منافسات الفرق بكأس العالم الذى يقام على ارض مصر باستاد القاهرة . Advertisements

و يسعى منتخب الناشئين إلى الدخول فى المربع الذهبى ، فيما تاهل أيضا منتخب الناشئات بالفوز على أمريكا 45 / 41 .

و تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بالفوز على تايلاند بنتيجة 45 / 41 ، حيث سيتنافس المنتخب على المراكز من التاسع إلى الـ 16 بعد الخيارة من روسيا .

شهدت منافسات الفردى حصول محمد عامر على المركز السادس بعد الخسارة دور ربع النهائى من نظيره بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 4.