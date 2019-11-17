موعد مباراة مصر وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات الأمم الإفريقية

موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات الأمم الإفريقية..يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام البدري اختبارا صعباً عندما يحل ضيفاً على نظيره منتخب جزر القُمر عصر غدا ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

ملعب وموعد مباراة مصر وجزر القمر



موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات الأمم الإفريقية..وستقام المواجهة في تمام الساعة الثالثة عصر غدا الأحد على استاد " دي موروني" في عاصمة جزر القُمر، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير للمنتخب المستضيف.

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ترتيب جزر القمر ومصر



ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ، بعدما خطف فوزا غاليا على توجو في ملعب الأخير بهدف نظيف، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثانى فى المجموعة السابعة بعد التعادل الثمين الذى حققه أمام المنتخب المصري، في الوقت الذى يقع فيه منتخب مصر الأول في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وتقبع توجو في ذيل التريب بلا نقاط.

صعوبة المواجهة



وتعتبر المباراة صعبة على المنتخب المصري بسبب تعادله المخيب للأمال أمام كينيا 1 / 1 فى ضربة البداية باستاد برج العرب بالإسكندرية ، علاوة على فوز منتخب جزر القمر على منتخب توجو بهدف دون رد على ملعب الأخير وترتيب الفراعنة المتأخر في المجموعة السابعة بالمركز قبل الأخير .