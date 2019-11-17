شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: المنتخب الأول فى موقف محرج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري ياسر رضوان نجم الأهلى و منتخب مصر السابق أن المنتخب الأول بقيادة مديره الفنى حسام البدري وضع نفسه فى موقف محرج فى ظل التعادل مع كينيا بنتيجة 1 /1 فى ضربة بداية تصفيات أفريقيا المؤهلة كاس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 . وأكد رضوان فى تصريحات إعلامية، أنه لا يوجد أمام المنتخب سوى الفوز على جزر القمر فى المباراة التى ستجمعها غدا على أرض الأخير ، مطالبا البدرى التعامل بذكاء فى ظل الأجواء المحيطة من درجة حرارة و رطوبة مع الحفاظ على عدم دخول أى أهداف فى المرمى . Advertisements وطالب رضوان اللاعبين بضرورة استغلال أنصاف الفرص لتصحيح الأوضاع و إحراز الأهداف . ووصلت بعثة منتخب مصر فى العاشرة مساء الجمعة، إلى العاصمة مورونى على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت 9 ساعات، ومنح البدرى لاعبيه راحة حيث خلد اللاعبون للراحة فى الفندق فور الوصول قبل أن يخوضا مران الأمس .

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