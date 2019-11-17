شكرا لقرائتكم بعد اقتراح لجنة التخطيط .. اجتماع مع لاعبى 99 بالأهلى لتأهيلهم نفسيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عمرو أنور المدير الفني لشباب الأهلي إنه اتفق مع الدكتور إبراهيم العقاد المتخصص في التأهيل النفسي على عقد هذه المحاضرات للاعبي الفريق، مؤكداً أن العقاد أحد أبناء النادي ــ وكان لاعباً سابقاً في الأهلي ــ وبعد اعتزاله سافر لليابان وحصل على دكتوراه في هذا التخصص.
وأكد عمرو أنور أن هذه الخطوة تأتي لتؤكد أن الأهلي يسعي باستمرار لمواكبة أحدث التطورات العلمية في المجال الرياضي عموما، وفي كرة القدم على جه الخصوص، وهو ما يساهم في إبراز أجيال مميزة من اللاعبين الموهوبين.
وأشار مدرب شباب الأهلي إلى أهمية التأهيل النفسي بالنسبة للاعبي كرة القدم؛ لأنه يتطرق إلى كل الجوانب الخاصة بحياة اللاعب ويسعى لحل جميع المشاكل التي قد تواجهه، ومساعدته في إخراج كل طاقاته وتقديم أفضل مستوي في الملعب.
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