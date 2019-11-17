شكرا لقرائتكم بعد اقتراح لجنة التخطيط .. اجتماع مع لاعبى 99 بالأهلى لتأهيلهم نفسيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، على عقد محاضرة لتأهيل اللاعبين نفسيا غدا الاثنين، بمقر قطاع الناشئين بفرع النادي بمدينة نصر، بناء على اقتراح من لجنة التخطيط، ومن خلال التعاقد مع إحدى المؤسسات المتخصصة في مجالي الطب النفسي والتغذية، لقطاع الناشئين والأكاديمية، في خطوة مميزة وغير مسبوقة.

وقال عمرو أنور المدير الفني لشباب الأهلي إنه اتفق مع الدكتور إبراهيم العقاد المتخصص في التأهيل النفسي على عقد هذه المحاضرات للاعبي الفريق، مؤكداً أن العقاد أحد أبناء النادي ــ وكان لاعباً سابقاً في الأهلي ــ وبعد اعتزاله سافر لليابان وحصل على دكتوراه في هذا التخصص.

Advertisements

وأكد عمرو أنور أن هذه الخطوة تأتي لتؤكد أن الأهلي يسعي باستمرار لمواكبة أحدث التطورات العلمية في المجال الرياضي عموما، وفي كرة القدم على جه الخصوص، وهو ما يساهم في إبراز أجيال مميزة من اللاعبين الموهوبين.

وأشار مدرب شباب الأهلي إلى أهمية التأهيل النفسي بالنسبة للاعبي كرة القدم؛ لأنه يتطرق إلى كل الجوانب الخاصة بحياة اللاعب ويسعى لحل جميع المشاكل التي قد تواجهه، ومساعدته في إخراج كل طاقاته وتقديم أفضل مستوي في الملعب.