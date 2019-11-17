شكرا لقرائتكم مفاجأة.. لاعب الزمالك يرحل عن إنبى فى انتقالات يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولا يشارك "روقة" في التدريبات الجماعية لإنبى في الفترة الحالية ويخوض تدريبات فردية على هامش تدريبات الفريق حيث كان اللاعب قد أكد تعرضه لإصابة أبعدته عن مباريات الفريق مؤخراً حيث تغيب عن لقاء الفريق البترولى مع أسوان الذى جمع بينهما فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز والذى خسره إنبى بنتيجة 1 / 0.
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