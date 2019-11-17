اخبار الرياضه

مفاجأة.. لاعب الزمالك يرحل عن إنبى فى انتقالات يناير...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مفاجأة.. لاعب الزمالك يرحل عن إنبى فى انتقالات يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق حلمي طولان المدير الفنى لإنبى على رحيل محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك المعار للفريق البترولى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم.

 

وأخطر حلمى طولان، روقة، بموافقته على رحيله عن إنبى وإنهاء إعارته في يناير المقبل فى فترة الانتقالات الشتوية بعدما تولى "طولان" المسؤولية مؤخرا خلفا لعلي ماهر المدير الفني السابق لانبي الذي تقدم باستقالته فى أعقاب تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

 

Advertisements

ولا يشارك "روقة" في التدريبات الجماعية لإنبى في الفترة الحالية ويخوض تدريبات فردية على هامش تدريبات الفريق حيث كان اللاعب قد أكد تعرضه لإصابة أبعدته عن مباريات الفريق مؤخراً حيث تغيب عن لقاء الفريق البترولى مع أسوان الذى جمع بينهما فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز والذى خسره إنبى بنتيجة 1 / 0.

 

ويمتلك "روقة" عددا من العروض من أندية الدورى الممتاز ويناقشها فى الوقت الحالى فى ظل موافقة حلمى طولان على قطع إعارته فى شهر يناير القادم وفقا لرؤيته.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. لاعب الزمالك يرحل عن إنبى فى انتقالات يناير... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا