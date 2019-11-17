شكرا لقرائتكم مفاجأة.. لاعب الزمالك يرحل عن إنبى فى انتقالات يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق حلمي طولان المدير الفنى لإنبى على رحيل محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك المعار للفريق البترولى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم.

وأخطر حلمى طولان، روقة، بموافقته على رحيله عن إنبى وإنهاء إعارته في يناير المقبل فى فترة الانتقالات الشتوية بعدما تولى "طولان" المسؤولية مؤخرا خلفا لعلي ماهر المدير الفني السابق لانبي الذي تقدم باستقالته فى أعقاب تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

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ولا يشارك "روقة" في التدريبات الجماعية لإنبى في الفترة الحالية ويخوض تدريبات فردية على هامش تدريبات الفريق حيث كان اللاعب قد أكد تعرضه لإصابة أبعدته عن مباريات الفريق مؤخراً حيث تغيب عن لقاء الفريق البترولى مع أسوان الذى جمع بينهما فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز والذى خسره إنبى بنتيجة 1 / 0.

ويمتلك "روقة" عددا من العروض من أندية الدورى الممتاز ويناقشها فى الوقت الحالى فى ظل موافقة حلمى طولان على قطع إعارته فى شهر يناير القادم وفقا لرؤيته.