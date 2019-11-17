شكرا لقرائتكم الزمالك يرمى كرة محمود علاء فى ملعب ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي الزمالك، إحالة ملف رحيل محمود علاء مدافع الفريق، إلى الصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء، لحسم إمكانية الموافقة على إحتراف اللاعب من عدمه.

ومنح مسئولو الزمالك، كافة الصلاحيات للصربى ميتشو لحسم الموافقة على رحيل محمود علاء من عدمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى شهر يناير المقبل.

وتلقي محمود علاء عرضا شفهيا من نادي أهلي جدة السعودي، للحصول على خدماته من نادي الزمالك، بعد تألقه الملف للنظر مع القلعة البيضاء على مدار المواسم الأخيرة.

ويترقب مسئولو نادي الزمالك وصول عرضا رسميا من نادى أهلي جدة السعودى، لحسم موقف رحيل محمود علاء، خاصة أنه أصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق، وبالتالي سيكون هناك صعوبة كبيرة فى التفريط بخدماته لحاجة الفريق لجهوده فى مختلف البطولات سواء على الصعيد المحلي أو فى منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وسيكون القرار النهائي لمسئولي نادي الزمالك، وفقا لطبيعة العرض الرسمى المنتظر وصوله خلال أيام، وكذلك الرؤية الفنية للصربى ميتشو والتى سيكون لها كلمة الفصل فى النهائية.