شكرا لقرائتكم الزمالك يرمى كرة محمود علاء فى ملعب ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومنح مسئولو الزمالك، كافة الصلاحيات للصربى ميتشو لحسم الموافقة على رحيل محمود علاء من عدمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى شهر يناير المقبل.
ويترقب مسئولو نادي الزمالك وصول عرضا رسميا من نادى أهلي جدة السعودى، لحسم موقف رحيل محمود علاء، خاصة أنه أصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق، وبالتالي سيكون هناك صعوبة كبيرة فى التفريط بخدماته لحاجة الفريق لجهوده فى مختلف البطولات سواء على الصعيد المحلي أو فى منافسات دورى أبطال أفريقيا.
وسيكون القرار النهائي لمسئولي نادي الزمالك، وفقا لطبيعة العرض الرسمى المنتظر وصوله خلال أيام، وكذلك الرؤية الفنية للصربى ميتشو والتى سيكون لها كلمة الفصل فى النهائية.
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