شكرا لقرائتكم هنا جودة تتوج بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاء تتويج هنا ، فى منافسات الزوجى مع فريدة بدوى لاعبة المنتخب أيضا .

وحققت اللاعبة الميدالية الذهبية فى منافسات الفردى و الزوجى لتحت 18 سنة ، أول أمس الجمعة ، بينما ميدالية اليوم تحت 15 سنة .

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كانت هنا جودة قد دخلت فى تحدى مع محمد صلاح ، وصرحت من قبل قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".

وردت بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة عبر صفحتها على فيس بوك قائلة، "أنا بحب اللعب مع الكبار.. ومكة تنور.. مو صلاح".