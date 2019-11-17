فايلر يتابع حالة المصابين مع طبيب الأهلى...

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ويواصل الأهلي تحضيراته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تشهد إقامة مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات، ضمن أجندة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهتي الجونة في البطولة المحلية والنجم الساحلي في دوري الابطال الافريقي.
ويتوجه الأهلي إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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