شاهد لحظة مغادرة عبد الله السعيد مران معسكر بيراميدز بالمغرب للإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز لحظات مغادرة عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق لمران الفريق فى المغرب عقب إصابته فى الركبة خلال معسكر الفريق الخارجى المقام حاليا استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام 23 نوفمبر الجارى بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأعلن الدكتور أيمن فريد، طبيب بيراميدز، إصابة عبد الله السعيد بكدمة فى الركبة اليمنى أثناء التدريبات بمدينة مراكش المغربية، وأجرى الجهاز الطبي على الفور أشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب وتعرض عبد الله السعيد لكدمة قوية فى الركبة خلال التحامه مع أحد زملائه بالتدريبات التى تقام بمعسكر المغرب. وكان فريق بيراميدز بدأ معسكره فى المغرب يوم الخميس الماضى، وغاب السعيد عن معسكر المشاركة مع المنتخب الأول الذى يستعد لمواجهة جزر القمر فى ثانى جولات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، بعدما تم استبعاد لاعبى بيراميدز من معسكر المنتخب الوطنى الأول بسبب تأخر انضمامهم للمنتخب. Advertisements

بيراميدز يستعرض "لحظات" مغادرة عبد الله السعيد لمران معسكر المغرب

حزن عبد الله السعيد من الإصابة

لحظة مغادرة عبد الله السعيد لمران بيراميدز

عبد الله السعيد يغادر تدريبات بيراميدز فى المغرب

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