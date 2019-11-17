شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين بـ"التجربة اليابانية" لتأهيل فريق 99 نفسياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 محاضرة لتأهيل اللاعبين نفسيا غدا، الاثنين، بمقر قطاع الناشئين بفرع النادى بمدينة نصر، بناءً على اقتراح من لجنة التخطيط، ومن خلال التعاقد مع إحدى المؤسسات المتخصصة فى مجالى الطب النفسى والتغذية لقطاع الناشئين والأكاديمية فى خطوة مميزة وغير مسبوقة.
وقال عمرو أنور المدير الفني لشباب الأهلي، إنه اتفق مع الدكتور إبراهيم العقاد المتخصص فى التأهيل النفسى على عقد هذه المحاضرات للاعبى الفريق، مؤكداً أن العقاد أحد أبناء النادى ــ وكان لاعباً سابقاً في الأهلي ــ وبعد اعتزاله سافر اليابان وحصل على دكتوراه فى هذا التخصص.
وأكد عمرو أنور أن هذه الخطوة تأتى لتؤكد أن الأهلي يسعى باستمرار لمواكبة أحدث التطورات العلمية فى المجال الرياضى عموما، وفى كرة القدم على جه الخصوص، وهو ما يساهم فى إبراز أجيال مميزة من اللاعبين الموهوبين.
وأشار مدرب شباب الأهلي إلى أهمية التأهيل النفسي بالنسبة للاعبي كرة القدم؛ لأنه يتطرق إلى كل الجوانب الخاصة بحياة اللاعب ويسعى لحل جميع المشاكل التى تواجهه، ومساعدته فى إخراج كل طاقاته وتقديم أفضل مستوى فى الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستعين بـ"التجربة اليابانية" لتأهيل فريق 99 نفسياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.