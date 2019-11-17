شكرا لقرائتكم خبر عن حسم قرار رحيل محمود علاء عن الزمالك فى يد ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مسؤولو الزمالك الصلاحيات للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لحسم مدى إمكانية الموافقة على رحيل محمود علاء مدافع الفريق والمنتخب الوطنى من عدمه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل، بعد العرض الذى تلقاه مدافع المنتخب الوطنى من الأهلى السعودى للحصول على خدماته من الزمالك.

وينتظر مسؤولو الزمالك وصول العرض الرسمى من النادى السعودى لحسم الموقف النهائى بشأن اللاعب، خاصة أن هناك صعوبة فى التفريط بخدماته فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده فى المنافسات المختلفة التى يأتى على رأسها المشاركة فى النسخة الجارية من دورى أبطال أفريقيا، إلا أن إدارة القلعة البيضاء ستحسم المسألة بشكل نهائى بعد دراسة العرض الرسمى حين تلقيه وكذلك رؤية الصربى ميتشو بشأن المسألة.