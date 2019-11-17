منتخب ناشئى سيف المبارزة يتأهل إلى ربع نهائى كأس الاتحاد الأوروبى بفرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب ناشئى سيف المبارزة إلى ربع نهائى كأس الاتحاد الأوروبى للسلاح المقام حاليا فى فرنسا بالفوز على سويسرا 45 / 29 فى دور الـ 16.
ويسعى منتخب الناشئين للدخول فى المربع الذهبى، فيما تأهل أيضا منتخب الناشئات بالفوز على أمريكا 45 / 41 .
وخسر منتخب مصر لسلاح السيف من نظيره الروسى بنتيجة 45 / 36 بدور الـ 16 من منافسات الفرق بكأس العالم الذى يقام على ارض مصر بإستاد القاهرة .
وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بالفوز على تايلاند بنتيجة 45 / 41 ، حيث سيتنافس المنتخب على المراكز من التاسع إلى الـ 16 بعد الخيارة من روسيا .
وشهدت منافسات الفردى حصول محمد عامر على المركز السادس بعد الخسارة دور ربع النهائى من نظيره بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 4.
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