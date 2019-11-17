شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح السيف يخسر أمام روسيا فى دور الـ16 بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر لسلاح السيف من نظيره الروسى بنتيجة 45 / 36 بدور الـ 16 من منافسات الفرق بكأس العالم الذى يقام على ارض مصر باستاد القاهرة.
وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بالفوز على تايلاند بنتيجة 45 / 41، حيث سيتنافس المنتخب على المراكز من التاسع إلى الـ 16 بعد الخسارة من روسيا.
وشهدت منافسات الفردى حصول محمد عامر على المركز السادس بعد الخسارة دور ربع النهائى من نظيره بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 4.
وجاء تأهل عامر إلى دور ربع النهائى بالفوز على بطل إيطاليا 15 / 13 فى دور الـ 16 .
وفاز عامر على بطل المجر 15 / 13 فى دور الـ 32 ، بينما خسر زياد السيسى من لاعب روسيا 15 / 14 فى دور الـ 32 أيضا، ليودع المنافسة على المراكز المتقدمة مبكرا.
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