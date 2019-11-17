شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: منتخب مصر وضع نفسه فى موقف حرج.. وذكاء البدرى هو الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان ، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الأول بقيادة مديره الفنى حسام البدرى وضع نفسه فى موقف حرج بعد التعادل مع كينيا بنتيجة 1 /1 فى ضربة بداية تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021.

وقال رضوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، لا يوجد أمام المنتخب سوى الفوز على جزر القمر فى المباراة التى ستجمعها غدا، مطالباً البدرى التعامل بذكاء فى ظل الأجواء المحيطة من درجة حرارة ورطوبة مع الحفاظ على عدم دخول أى أهداف فى مرمى الفراعنة.

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كما طالب رضوان اللاعبين بضرورة استغلال أنصاف الفرص لتصحيح الأوضاع وإحراز الأهداف.

وكانت بعثة منتخب مصر وصلت فى العاشرة مساء الجمعة إلى العاصمة مورونى على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت 9 ساعات، ومنح البدرى لاعبيه راحة وخلد اللاعبون للراحة فى الفندق فور الوصول قبل أن يخوضا مران الأمس.