شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. إنبي يوافق على رحيل لاعب الزمالك فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأخطر حلمى طولان اللاعب بموافقته على رحيله عن إنبى وإنهاء إعارته فى فترة الانتقالات الشتوية بعدما تولى "طولان" المسؤولية مؤخرا خلفا لعلى ماهر المدير الفني السابق لإنبى الذى تقدم باستقالته فى أعقاب تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

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