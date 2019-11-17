شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا قدم الأهلي قبل فترة توقف الدوري؟.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل منافسات الدوري المحلي إلى الأسبوع الأخير من نوفمبر الجارى أي بعد انتهاء فعاليات كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة المقامة فى مصر فى الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجارى Advertisements "سوبر كورة" يستعرض فى الفيديو جراف التالى مشوار الأهلى فى الدورى هذا الموسم قبل فترة التوقف.. لمشاهدة الفيديو جراف عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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