شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. كاريمان كامل لاعبة الجودو: كاركتر يسرا بيعجبنى وبحب آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى كاريمان كامل لاعبة منتخب الجودو فكان معها الحوار التالى..

كاريمان كامل لاعبة منتخب الجودو ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ السفر حاجة ممتعة جدا سواء داخل مصر أو خارجها.

كاريمان على البحر ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ انا شاطرة جدا فى الباستا والسمك والاستيك.

فى احد المناسبات من هو نجمك المفضل؟ من هو نجمك المفضل؟ آسر ياسين بحبه جدا وأحمد حلمى والزعيم عادل إمام.

كاريمان وشقيقها من هو مطربك المفضل؟ من هو مطربك المفضل؟ أكتر من واحد يعنى مثلا عمرو دياب وتامر عاشور وتامر حسنى كل واحد ليه أغانى بحبها.

كاريمان كامل 2 لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ Advertisements لو مش لاعبى كنت اتمنى أكون من المغامرين إللى يكتشفوا العالم.

بطلة الجودو لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف ولا لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف ولا لا؟ رغم أن الرياضة اللى بلعبها كلها عنف لكن فى المواقف دى مش بعرف أرد خالص ولا أعمل أى أكشن.

بالسواريه مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ يسرا بالتأكيد لأنها كانت سفيرة النوايا الحسنة وكمان ليها كاركتر مميزة، بالإضافة لتمثيلها مع عادل إمام اللى أنا بحبه أصلا.

كاريمان خارج الملعب بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب الكاجوال بس فى الخروجات والمناسبات بحب الفساتين جدا لأنها بعيدة عن ملابس الرياضة تماما.

مع والدتها و شقيقتها تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ هو طبعا الرياضى هتكون طريقة تفكيرنا واحدة، لكن الرياضيين عصبيين عشان كده مش هتكون الرياضة مقياس وهيبقى الأساس فى الاختيار هو الشخصية نفسها.

لاعبة منتخب الجودو لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟ لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟ كل الناس عارفة الرياضة بالنسبة لى أيه عشان كده محدش هيطلب منى أسيبها، وأساسا محدش بيسيب الرياضة عشان الجواز، كما أن الرياضة بالنسبة لى أسلوب حياة، يعنى أنا ممكن تلاقينى فيما بعد مدربة أو أكمل فى التحكيم لأنى أصلا حكم بجانب أنى لاعبة.

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