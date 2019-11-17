شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتوج بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت هنا جودة لاعبة منتخب ناشئين تنس الطاولة ، بالمركز الأول و الميدالية الذهبية بمنافسات بطولة البرتغال الدولية ، للناشئين تحت 15 سنة .

وجاء تتويج هنا ، فى منافسات الزوجى مع فريدة بدوى لاعبة المنتخب أيضا .

وحققت اللاعبة الميدالية الذهبية فى منافسات الفردى و الزوجى لتحت 18 سنة ، أول أمس الجمعة ، بينما ميدالية اليوم تحت 15 سنة .

كانت هنا جودة قد دخلت فى تحدى مع محمد صلاح ، وصرحت من قبل قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".

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وردت بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة عبر صفحتها على فيس بوك قائلة، "أنا بحب اللعب مع الكبار.. ومكة تنور.. مو صلاح".