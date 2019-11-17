شكرا لقرائتكم خبر عن "عنتر" يتلقى عرضاً من وادى دجلة لضمه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
ولم يحسم "عنتر" موقفه من العرض حيث ينتظر أولاً حسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك من عدمه في الفترة المقبلة، لتحديد وجهته حال موافقة مسؤولى النادى الأبيض على رحيله.
ولم يكن لمحمد عنتر مع الزمالك أي مشاركات مؤثرة فى المباريات هذا الموسم حيث يعد آخر مشاركاته الرسمية فى شوط وحيد خلال لقاء جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ثم خرج من حسابات الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق.
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