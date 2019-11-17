حصن جزر القمر يهدد مصر قبل "المواجهة الأولى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يحل المنتخب المصري ضيفا على منتخب جزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون عصر غد الإثنين، في مواجهة عربية ستكون الأولى بين المنتخبين.

وكان منتخب مصر تعادل في أول جولة من التصفيات على ملعبه أمام المنتخب الكيني (1-1) في برج العرب بالإسكندرية، في أول مباراة رسمية يتولى فيها حسام البدري مسؤولية تدريب الفريق.

واستغل منتخب جزر القمر تعثر مصر ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطتين أمام منتخبي مصر وكينيا، بعد فوزه على منتخب توجو متذيل الترتيب بلا نقاط.

جزر القمر نجح يوم الخميس الماضي في خطف فوز هام خارج الأرض من مضيفه توجو بهدف دون رد أحرزه اللاعب فايز سليمان، وفشلت جهود المنتخب التوجولي في العودة من جديد للمباراة.

المنتخب العربي يتمتع بالصلابة على ملعبه، إذ لم يعرف الهزيمة في "مالوزيني" بالعاصمة موروني بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، لكنه رغم ذلك لم ينجح في الوصول إلى المسابقة لأول مرة في تاريخه.

وتذيّل جزر القمر ترتيب مجموعته في التصفيات بعد حصد خمس نقاط جمعها من ملعبه، إذ تعادل مع الكاميرون بنتيجة (1-1) وخطف تعادلا قاتلا من المغرب (2-2) قبل أن يفوز على مالاوي (2-1).

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ويدين منتخب جزر القمر بالفضل في سلسلة اللاهزيمة إلى ألفاردو بن محمد مهاجم الفريق، إذ أحرز أربعة أهداف خلال التصفيات، بواقع هدف ضد الكاميرون، هدفين أمام المغرب وهدف أمام مالاوي.

صاحب الـ30 عاما، الذي خاض مباراة توجو الأخيرة كاملةً، يمثل حاليا أحد الأعمدة الأساسية في صفوف ريد ستار الصربي، وسجل مع الفريق 39 هدفا وصنع 18 آخرين منذ الانضمام إليه في يناير 2018.

وعلى عكس صلابة جزر القمر على ملعبه، فشل المنتخب في تسجيل أي هدف خارج الديار خلال تلك التصفيات، حيث خسر أمام مضيفه مالاوي (1-0) ومن المغرب (1-0) ومن الكاميرون (3-0).

وصرح محمد بركات مدير المنتخب: "جزر القمر كان يلعب مبارياته على ملعب عشب صناعي، لكن علمنا أن مواجهتنا المقبلة أمامه ستكون أمام ملعب جديد يغطيه العشب الطبيعي وبالتأكيد هذا أفضل بالنسبة لنا".

يُذكر أن آخر هزيمة لجزر القمة على ملعبه في تصفيات أمم أفريقيا تعود إلى الخامس من يونيو لعام 2016، حين سقط أمام بوركينا فاسو (1-0) في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017.