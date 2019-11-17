بيراميدز يعلن إصابة عبد الله السعيد بكدمة في الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلن نادي بيراميدز إصابة لاعبه عبد الله السعيد بكدمة في الركبة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة مراكش المغربية. وقال أيمن فريد طبيب الفريق إن عبد الله السعيد تعرض لإصابة بكدمة في الركبة اليمنى أثناء التدريبات في المعسكر المغلق المقام بمدينة مراكش المغربية. وأضاف الطبيب أن اللاعب خضع لأشعة مقطعية لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب. وكان السعيد ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، قبل استبعاد الأخير للاعبي بيراميدز بسبب خلافات مع إدارة النادي.

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