مستشفى الأهلي.. فحص طبي لديانج.. وفتحي يطير إلى ألمانيا الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الأهلي أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

واشتكى ديانج من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي أمس على هامش مران الفريق، وذلك بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام حاليا في مصر.

وشارك ديانج في مباريات مالي بالبطولة الإفريقية، وشعر بإجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبي للأهلي منحه الوقت الكافي للتعافي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويتحدد اليوم فرص مشاركته في المران أو استكمال البرنامج الاستشفائي للتخلص من حالة الإجهاد.

حمدي فتحي

يتوجه حمدي فتحي إلى ألمانيا غدا الاثنين للخضوع لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني الأول اثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وتحدد غدا الإثنين موعدا لسفر حمدي فتحي إلى ألمانيا، لبدء رحلته العلاجية بعد الحصول على التأشيرة.

وكانت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثناء وجوده مع المنتخب قد أكدت إصابته بقطع في غضروف الركبة، ثم خضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الذي أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي على الحديث مع حمدي فتحي والاطمئنان على حالته خلال وجوده في مقر النادي الأسبوع الماضي، فيما يتابع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب وعلاجه.

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محمود متولي

أكد خالد محمود، طبيب الفريق، حدوث تحسن ملحوظ في حالة محمود متولي، مدافع الفريق الذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، للتخلص من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأكد طبيب الأهلي أن متولي يخضع لجلسات علاج طبيعي وجلسة في الجيم، ولن يتم الاستعجال في حالته لمنحه الوقت الكافي للتعافي، حتى يلتم بالكامل التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية.

وأوضح محمود أن متولي سيجري أشعة جديدة بعد انتهاء البرنامج العلاجي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

وكان محمود متولي أجرى أشعة خلال وجود الفريق في معسكر الإمارات، وتم عرضها على الاستشاري الألماني الذي أوصي بعد الاستعجال في عودة اللاعب للتدريبات.

فايلر يتابع ملف المصابين

حرص فايلر على الحديث مع طبيب الفريق للتعرف على مستجدات ملف اللاعبين المصابين في صفوف الفريق.

واطلع فايلر على تطورات حالة محمود متولي مدافع الفريق وكريم نيدفيد، كما تابع اخر المستجدات الخاصة بحمدي فتحي الذي يستعد للسفر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة غضروف الركبة.

ويواصل الأهلي تحضيراته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تشهد إقامة مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري، ثم السفر إلى تونس في اليوم التالي لخوض مواجهة النجم الساحلي المقرر لها يوم 29 من نفس الشهر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.