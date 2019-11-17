تقارير: برشلونة يهدد باللجوء لـ"فيفا" لضم نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فتح الفرنسي إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، الباب لضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف المقبل.

كان برشلونة بذل جهدا كبيرا في التفاوض مع سان جيرمان بشأن نيمار خلال الصيف الماضي، لكن النادي الفرنسي بالغ في الشروط المالية المطلوبة لإتمام الصفقة.

وقال أبيدال، في مقابلة أجراها مع صحيفة "سبورت" عن إمكانية ضم نيمار، أمس السبت: "نيمار أراد العودة إلى برشلونة وحاولنا ضمه، لكننا لا نستبعد التوقيع معه في الفترة المقبلة".

وأضاف في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو" اليوم الأحد: "اللاعب الذي يتواجد في الفئة الأفضل في العالم، ولديه فلسفة برشلونة ويؤدي بمستوى عال، سيكون دائما خيارا لنا".

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وأوضح: "نتخذ القرارات على المستوى الرياضي في برشلونة بهذه الطريقة، لكن على المستوى الاقتصادي، فهناك أشياء يمكن الوصول لها وأشياء أخرى لا يمكنك الوصول لها، والمستقبل سيقول لنا ماذا سيحدث".

وأتم أبيدال قائلا: "الموسم لا يزال طويلا، لكن إذا استمر نيمار في تقديم هذا المستوى الرائع، لن أقول إنه سيكون الخيار الأول لنا، ولكن سيكون بوضوح أحد الاختيارات".

وأشارت: "موندو ديبورتيفو" إلى أنه على الرغم من رفض سان جيرمان التفريط في خدمات نيمار، فإن السكرتير الفني للنادي يؤيد للتفاوض مع النادي الفرنسي بشأن ضم النجم البرازيلي، قبل اللجوء لحل استغلال لوائح انتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم للتعاقد مع اللاعب بسعر عادل يحدده "فيفا".

يُذكر أن نيمار منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، شارك خلال 63 مباراة، لكنه غاب عن 65 مباراة.