بيراميدز يعلن إصابة عبدالله السعيد

أعلن الدكتور أيمن فريد، طبيب فريق بيراميدز، عن إصابة اللاعب عبدالله السعيد بكدمة في الركبة اليمنى، أثناء التدريبات في المعسكر المغلق المقام بمدينة مراكش المغربية. المقام بمدينة مراكش المغربية. أجرى الجهاز الطبي بنادي بيراميدز على الفور أشعة مقطعية على قدم عبدالله السعيد، لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب. السعيد، لتحديد مدة الراحة التي يحتاجها اللاعب. كان السعيد ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني لمنتخب مصر، تحت قيادة حسام البدري، قبل استبعاد الأخير للاعبي بيراميدز بسبب خلافات مع إدارة النادي.

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