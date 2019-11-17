شوقي غريب يغلق مران المنتخب الأولمبي استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا

قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، غلق مران الفراعنة غدًا استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا بعد غد في نصف نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

ويقام المران في ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في تمام الساعة الثامنة مساءً كما هو معتاد.

وفضل غريب غلق المران حفاظاً على تركيز اللاعبين قبل مواجهة جنوب أفريقيا خاصة أن الفوز بها يضمن للمنتخب

الوصول للأوليمبياد والتأهل للنهائي.

ويعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مؤتمرا صحفياً في الثانية عشر والنصف ظهر غد الاثنين في ستاد القاهرة. ويتحدث غريب عن مواجهة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا التي ستقام بعد غد في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. وكان

المنتخب صعد لنصف النهائي بعدما حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على مالي وغانا والكاميرون بالترتيب.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، فتح مران الفراعنة اليوم لمدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام. ويتدرب منتخب مصر في الثامنة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس. يستعد المنتخب لمواجهة جنوب أفريقيا في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.