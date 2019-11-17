غدًا.. شوقي غريب يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل مواجهة جنوب أفريقيا

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يعقد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الإثنين في ستاد القاهرة.
يتحدث غريب عن مواجهة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، التي ستقام بعد غدٍ في نصف نهائي بطولةكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
كان المنتخب صعد لنصف النهائي بعدما حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على مالي وغانا والكاميرون بالترتيب.
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